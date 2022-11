Lazio, Sarri vola basso: "Non guardiamo la classifica, ora vale zero"

QUI LAZIO

"Immobile voleva entrare prima? Non si era accorto che avevamo solo uno slot per i cambi a 20' dalla fine"

© Getty Images Dopo la vittoria col Monza, Maurizio Sarri è soddisfatto del risultato e della classifica della Lazio. "A livello mentale questa era una gara difficile. Nel derby abbiamo speso tante energie mentali e nervose ed eravamo a rischio - ha spiegato a Sky Sport -. Infatti la prima mezz'ora abbiamo sofferto, faticato ad alzare i ritmi e ad andare a pressare". "In questo momento della stagione la classifica vale zero - ha aggiunto -. Per il momento non la guardiamo".

"Questo risultato ci dà speranza perché abbiamo vinto in una situazione in cui l'anno scorso spesso eravamo in difficoltà", ha proseguito il tecnico della Lazio analizzando l'importanza della vittoria col Monza. "A livello tattico ho detto ai ragazzi che eravamo sempre a metà strada e non coprivamo la casa - ha proseguito -. Ci mancava qualche metro con i centrocampisti e con la linea per poter scivolare sui loro esterni". "Tra il primo e il secondo tempo ho detto anche che era una gara in cui dovevamo tirar fuori umiltà - ha continuato Sarri -. Il Monza palleggiava bene e in certi momenti bisogna accettare di essere in difficoltà, fare attenzione ed essere applicati". "Le potenzialità delle squadre le porta via il vento perché vanno espresse - ha aggiunto -. Questa squadra non ha ancora espresso le sue potenzialità, può ancora salire di livello"

Poi sull'ingresso in campo di Immobile: "Voleva entrare prima? Non si era reso conto che avevamo un solo slot a 20' dalla fine. Dovevo aspettare per non rischiare di stare in inferiorità in caso di infortunio". Quanto a Romero, che ha deciso la gara con un gol, Sarri preferisce volare basso. "Io non ne parlo molto volentieri perché è in crescita, sta lavorando bene e sta migliorando - ha spiegato -. E' un momento della sua carriera in cui meno se ne parla, meglio è. Il ragazzo la testa ce l'ha e spero che continui il percorso che ha intrapreso".

Chiusura su Juve-Lazio, gara che chiuderà il campionato prima della sosta per il Mondiale. "E' solo una gara importante. La 15.ma di campionato - ha spiegato Sarri -. In questo momento la classifica è corta, ci sono ancora tante partite da giocare ed è tutto da delinearsi a meno che il Napoli non continui così. In questo caso ci sarà solo da lottare per la zona Champions".