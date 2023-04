Sarri: "Calendario folle. Immobile? Forse in campo a partita in corso"

VERSO MONZA-LAZIO

L'allenatore biancoceleste, alla vigilia della trasferta in Brianza, è tornato a parlare dei rischi legati agli impegni con le Nazionali

"Cosa ne penso della sosta per le Nazionali? Ho visto solo Kosovo-Andorra per 10 minuti, giusto perché girando canale ho visto 22 giocatori tutti in area. Il calendario è folle, e ho sentito dire la follia di aumentare le partite. Così la qualità va a puttane". E' lo sfogo di Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, alla vigilia della sfida esterna col Monza. "Per ogni partita delle Nazionali ci sono 5-6 assenti per infortunio - continua l'allenatore toscano - Se il calcio si fa trattare solo come un business, tra dieci anni non ci sarà più niente: in tv ci sono spettacoli più interessanti".

"Rispetto all'anno scorso abbiamo una continuità diverso, poi quest'anno non abbiamo fatto bene in Europa, ho paura che c'entri una scelta inconscia della squadra. Se la vittoria al derby può essere la cura al problema mentale? Una piccola parte avete visto - ha aggiunto il tecnico biancoceleste - La squadra ha lavorato bene dal punto di vista materiale e pratico. Ci sono stati momenti ludici e momenti tattici di alta intensità. Siamo indecifrabili, la squadra si allena a grandissimi livelli, spero che questa continuità nelle sedute diventi continuità mentale per le partite. Il derby non ci fa partire in vantaggio - precisa - sarà difficilissima, il Monza sta mettendo insieme dei numeri importanti. A livello di possesso palla è passata dal 18esimo posto al quarto posto in pochi mesi, se si hanno certe qualità ti possono mettere in difficoltà. Serve sacrificio e umiltà."

"Immobile? Dal punto di vista clinico sta bene, poi c’è l'aspetto fisico, non può essere al massimo. Vediamo se usarlo per uno spezzone. Milinkovic-Savic? Non è un momento in cui si sta esprimendo al massimo. Se torna al 100% ci può fare la differenza nella parte finale. Lo aspettiamo con grande fiducia", ha spiegato Sarri, che di recente si gode invece un Luis Alberto che sembra tornato quello di due stagioni fa: "In questo momento è un giocatore fenomenale, io non lo so il pubblico, i giornalisti cosa guardano in partita. Per quello che vede l'allenatore quello che sta facendo mi rende contento. Giocatore totale, ti tira da fuori, rincorre, fa tutto. Giocatore sopra le righe".