Sarri: "La miglior gara di Luis Alberto da quando sono alla Lazio"

QUI LAZIO

Il tecnico biancoceleste dopo la vittoria con il Sassuolo: "Siamo venuti a capo bene di una gara contro un Sassuolo forte, che non merita la classifica che ha"

Maurizio Sarri si gode la vittoria contro il Sassuolo ed esalta la prova di Luis Alberto. "Negli ultimi 40 giorni era il giocatore più in condizione, l'ho detto più volte. Poi purtroppo si è dovuto fermare per un problemino - ha spiegato il tecnico della Lazio a fine gara . Oggi ha fatto la miglior partita che ha fatto da quando ci sono io. Giocando così, ci possiamo permettere tutto". Sul match: "Abbiamo fatto una fase iniziale di gara di grande applicazione difensiva, poi siamo cresciuti in qualità e abbiamo concesso pochissimo. Siamo venuti a capo bene di una gara contro un Sassuolo forte, che non merita la classifica che ha per le sue qualità".

"Tra le soluzioni che abbiamo la ricerca di Milinkovic che si alza di qualche metro ce la mettiamo sempre, ci sono momenti di affanno in cui è giusto andare con due uscite lunghe di questo tipo. Quando utilizzarlo dipende poi dai ragazzi in campo, lo facciamo soprattutto quando ci sono momenti in cui bisogna tirare il fiato e c’è bisogno di riorganizzarsi perché abbiamo perso troppi metri - l'analisi di Sarri -. Siamo in un momento in cui Cataldi sta bene, Luis Alberto sta benissimo, Milinkovic è tornato stanco mentalmente dal Mondiale ma negli ultimi 10 giorni sta dando segnali di crescita importanti. Quando stanno bene tutti e tre è giusto farli giocare e oggi è stato l’esempio".

Su cosa manca per fare il salto di qualità. "E’ mix di due aspetti, bisogna far progredire i giocatori a disposizione e fare investimenti su quello che riteniamo ci possa mancare. Difficile andare avanti solo a livello di mercato o solo a livello individuale. Io devo pensare a quello che riguarda il miglioramento dei ragazzi e sono contento perché vedo delle situazioni in evoluzione in una stagione in cui abbiamo un solo rimpianto: quello di non aver avuto Immobile a disposizione piena”.

LUIS ALBERTO: "LA MIA MIGLIORE GARA? SE LO DICE SARRI..."

Luis Alberto ha commentato ai microfoni di Sky Sport le parole del suo allenatore: "Miglior prestazione da quando sono qui? Se lo dice lui, (Sarri, ndr) io non posso dire altro, lui la vede da fuori. Oggi mi sentivo bene. Non so se è una delle mie migliori partite, sono migliorato tanto anche in applicazione difensiva ma bisogna lavorare partita dopo partita - ha spiegato il trequartista spagnolo -. In questo momento sto bene anche dal punto di vista psicologico e credo si veda in campo. Sto lavorando anche a casa fuori dal campo. Tornare in difesa? Non sono io l’allenatore, non voglio dire altro perché ogni volta che parlo succede un casino…".

