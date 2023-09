Lazio, Sarri: "Primo tempo di sofferenza, poi ripresa dominata"

QUI LAZIO

"La squadra non ha mollato di testa anche dopo i due gol annullati, ho visto una buona mentalità"

© Getty Images Dopo la vittoria contro il Napoli, Maurizio Sarri è soddisfatto. "Abbiamo fatto una buona partita, un primo tempo di sofferenza senza restare comunque passivi. Nella ripresa poi la partita l'abbiamo dominata - ha detto il tecnico della Lazio a DAZN -. Abbiamo fatto il 3-1 due volte e sembrava nell'aria. Poi nel recupero è chiaro che si possa soffrire". "Mi dispiace per i gol annullati. Dal campo il primo sembrava buonissimo, poi mi han detto che c'era un ginocchio in posizione irregolare di pochi centimetri. Sul secondo invece si può discutere tutta la notte".

"Il nostro secondo tempo certifica che la condizione fisica è buona e oggi era buona anche la condizione mentale - ha continuato Sarri analizzando la gara -. Non ci siamo disuniti e nonostante i gol annullati la squadra è rimasta con la testa nella partita. Ho visto una buona mentalità". "La fase difensiva dipende molto dalla testa. Serve attenzione, applicazione e spirito di sacrificio - ha aggiunto -. E' frutto della mentalità con cui si entra in campo". "La mia speranza per il futuro è che la Lazio sia quella di stasera - ha proseguito il tecnico biancoceleste -. Sappiamo di essere vulnerabili sotto certi punti di vista...".

Poi qualche battuta sui singoli. "Guendouzi è un giocatore di grande intensità. Ci può dare equilibrio perché ha buone qualità anche in fase difensiva. Per noi potrebbe essere estremamente utile - ha spiegato Sarri -. L'ho messo dentro perché mi sembra attento e vispo nel comprendere quello di cui abbiamo bisogno". "Kamada ha sofferto bene come tutta la squadra nei primi 15', poi ha fatto bene - ha proseguito -. Sto cercando di farlo crescere gradualmente senza forzare troppo fisicamente. E' un ragazzo di cui sono contento".