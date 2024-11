Mistero sulle condizioni di Dia: è bloccato in Senegal, poche le certezze

Un alone di mistero avvolge le condizioni di Boulaye Dia, centravanti della Lazio che ha contratto la malaria in Senegal. L'ex Salernitana, rimasto fermo a Dakar per gli approfondimenti del caso, non è ancora a conoscenza di quando tornerà nella Capitale: secondo quanto filtrava da Formello, scrive il Corriere dello Sport, molto dipenderà dall'esito di alcuni esami. Esito atteso in queste ore. Solo dopo potrebbe rivedersi in Italia, con la grande incognita relativa al suo effettivo rientro in campo.