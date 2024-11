Malore per Baroni mentre era a cena a Gubbio: dimesso dall'ospedale, sta bene

Grande spavento per l'allenatore della Lazio Marco Baroni, che ha accusato un malore mentre era a cena con la famiglia a Gubbio. Baroni, già costipato - come riporta 'Il Messaggero' - improvvisamente ha avvertito fitte allo stomaco ed è stato trasportato subito con l'ambulanza in ospedale, dove è stato sottoposto ad accertamenti e poi dimesso. Il quotidiano parla di "congestione addominale". Mercoledì il tecnico biancoceleste sarà già in campo per la ripresa degli allenamenti senza undici giocatori impegnati con le rispettive nazionali (Mandas, Isaksen, Castellanos, Dele-Bashiru, Dia, Guendouzi, Tchaouna, Hysaj, Tavares, Rovella e Marusic). Dopo la vittoria di Monza, Baroni si era diretto in Umbria per una vacanza di un paio di giorni con la famiglia prima del ritorno a Formello.