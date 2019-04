Milan-Lazio, coro razzista della curva Nord verso Bakayoko

18/04/2019

All'Olimpico gli ultrà biancocelesti hanno storpiato il coro originale dedicato dai tifosi rossoneri al centrocampista in prestito dal Chelsea usando anche la stessa canzone di base (L'amour toujours del dj Gigi D'Agostino). Se il Milan canta "Bakayoko, Bakayoko, lotta per la curva e per il Diavolo", durante Lazio-Udinese si è sentito: "Poporopo, poporopo, questa banana è per Bakayoko".



Intanto l'indagine della Procura federale sul comportamento di Bakayoko-Kessie nel caso Acerbi è già stata chiusa: i giocatori, a meno di un patteggiamento, dovrebbero essero deferiti e, in caso di processo, potranno essere multati o squalificati. Da casa Milan, scrive Tuttosport, filtra stupore per la conclusione rapida delle indagini e fanno sapere che non ci saranno accordi su una richiesta di squalifica o in caso di multa pesante.