Lazio, Sarri: "Ambiente devastante, aspettative inarrivabili e frustrazione"

Vigilia di Champions League per la Lazio di Maurizio Sarri che contro l'Atletico si gioca il primo posto del girone. "Io sono della mia teoria. Le partite vanno aggredite, altrimenti le subisci e fai lo stesso fatica - ha dichiarato il tecnico biancoceleste -. Mi sembrano stimolati, del resto il contesto ti aiuta. E poi il primo posto aiuta". Poi bocca cucita sulla formazione: "Non l’ho ancora decisa, altrimenti domani cosa faccio... L'unico sicuro di giocare è Gila. Castellanos? Non faccio tante valutazioni sulla prossima partita con l'Inter". A seguire una stoccata: "L'ambiente laziale è devastante, creano aspettative che chi innesca sa che sono inarrivabili, e questo crea frustrazione. Tre vittorie e un pareggio nell'altra sponda le accolgono con i fuochi di artificio"