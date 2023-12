Simeone, conferenza flash: "Amo la Lazio, un giorno tornerò in Italia" 

VERSO ATLETICO MADRID-LAZIO

Il tecnico argentino: "Felice che entrambi abbiamo già superato il turno". Poi una rivelazione sul futuro.

7 minuti. Tanto è durata la conferenza stampa di Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, alla vigilia della sfida con la Lazio. Una sfida tra due squadre già qualificate agli ottavi di Champions, ma che si giocheranno il primo posto nel girone al Civitas Metropolitano mercoledì sera (ore 21). "Non dimenticherò mai i biancocelesti per quello che mi hanno dato - ha ammesso il Cholo -. Amo molto la Lazio. Sono felice che entrambi i club hanno già superato il turno".

"Se farò dei cambiamenti nella formazione? Valuteremo di volta in volta, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità - ha ammesso Simeone, terzo in Liga e reduce da un successo in casa con l'Almeria -. Adesso siamo in fiducia e siamo cresciuti. Al Metropolitano abbiamo una tifoseria straordinaria: ci danno energia, li sentiamo vicini, abbiamo bisogno di loro. La partita con la Lazio sarà difficile: cercheremo di portarla dalla nostra parte sfruttando i loro punti deboli. Morata è probabilmente in uno dei suoi momenti migliori, sta avendo continuità: è tutto merito suo. Non c'è la mia influenza".

SIMEONE: "UN GIORNO ALLENERO' IN ITALIA"

Nella successiva intervista rilasciata ai colleghi di Sky Sport Diego Simeone, ha parlato anche del suo futuro: "Mi piace molto l'Italia, un giorno allenerò lì. Ci tornerò da tecnico, ne sono certo. Rivincita dopo l'andata? No, ci prenderemo quello che verrà. Sicuramente non mi immagino un match tenero e tranquillo. La Lazio ha fatto una buona Champions nonostante un campionato non brillante".