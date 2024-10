Lotito: "Smentite critiche e contestazioni, Baroni scelta giusta"

Zitta zitta, la Lazio sta scalando la classifica e Claudio Lotito non nasconde la sua soddisfazione. "Nella vita contano i fatti, non le parole. Hanno contestato allenatore, giocatori, ma ora il cammino della squadra sta smentendo critiche e contestazioni. Ma camminiamo con i piedi per terra". Così Claudio Lotito, presidente biancoceleste, uscendo dal consiglio della Figc.