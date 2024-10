Serie A, Lazio-Genoa 3-0: all'Olimpico decidono Noslin, Pedro e Vecino

LE STATISTICHE

- Nuno Tavares insieme a Bukayo Saka è il giocatore che ha servito più assist nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione (sette).

- La Lazio (4V, 1N nel torneo in corso) è rimasta imbattuta nelle prime cinque partite casalinghe di un campionato di Serie A per la prima volta dal 2021/22 (4V, 1N anche in quel caso).

- Il Genoa non ha trovato il successo per sette partite di fila in Serie A per la prima volta da marzo 2022 (striscia record di 26).

- Nelle ultime due stagioni di Serie A solo Noah Okafor e M'Baye Niang (sei) hanno segnato più gol da subentrati rispetto a Matías Vecino (cinque).

- Il Genoa è la squadra contro cui Pedro ha contribuito a più gol in Serie A: quattro (2G+2A).

- Tra le squadre attualmente in Serie A, solo la Juventus è imbattuta da più partite casalinghe (12) in campionato rispetto alla Lazio: 10 (8V, 2N)

- Il Genoa ha subito almeno due gol per cinque partite di fila in Serie A per la prima volta da settembre 2021 (sei in quell’occasione).

- Era da novembre 2021 (19) che la Lazio non rimaneva imbattuta per almeno 10 gare casalinghe di fila in Serie A.

- Pedro - due gol in questa Serie A – ha già realizzato più reti rispetto all’intero scorso campionato (una in 33 presenze).

- La Lazio ha mantenuto la porta inviolata per la prima volta in questo campionato, l’ultimo clean sheet infatti risaliva allo scorso maggio (2-0 vs l’Empoli).

- Settimo gol per Tijjani Noslin in Serie A quello di oggi è solo il secondo che realizza nel corso del primo tempo (l’altro contro l’Inter lo scorso maggio).

- Il Genoa ha perso tre trasferte di fila in Serie A per la seconda volta sotto la gestione Gilardino (la prima a dicembre 2023, quattro).