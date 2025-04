Lazio, altro attacco alla Lega A: "Gestione delle partite approssimativa, impari e poco rispettosa"

"La Lazio esprime il proprio profondo rammarico in merito alle modalità con cui la Lega Serie A ha gestito la decisione di spostare la gara biancoceleste a Genova. La società considera approssimative e poco rispettose le modalità di comunicazione e gestione di tale decisione, la cui inefficienza è risultata evidente e ampiamente riscontrabile, non soltanto dal punto di vista logistico, ma soprattutto alla luce della portata emotiva e spirituale che l'evento straordinario riveste per la nostra città e per ciò che il Club rappresenta". La Lazio torna all'attacco della Lega Serie A dopo la decisione di far giocare il match contro il Genoa mercoledì 23 aprile alle 18.30, quando il club aveva espresso anche il desiderio di voler rendere omaggio a Papa Francesco, scomparso lunedì.