Lazio, Lotito: "Champions? Sarebbe il coronamento di uno sforzo collettivo. Per qualcuno eravamo da Serie B..."

La Lazio festeggia il 25° anniversario del secondo scudetto. I protagonisti dell'epoca e quelli attuali si sono ritrovati per una cena proprio per celebrare il quarto di secolo dal titolo vinto nel 2000 e il presidente Claudio Lotito ha colto l'occasione per una riflessione tra passato, presente e futuro: "È fondamentale ricordare l'impresa di 25 anni fa, non c'è futuro se non c'è il nostro passato - le parole del numero un del club a margine dell'evento -. Quarto posto? Sarebbe il coronamento di uno sforzo che è stato fatto da tutti: dalla squadra, dall'allenatore, dalla società, che è convinta che tramite l'organizzazione e lo spirito di gruppo, si possano raggiungere degli obiettivi importanti".