Lotito fa infuriare ancora i tifosi: mercato bloccato per la Lazio, ma compra la Reggina

Senza spendere per la sua prima squadra, è questa l'accusa, che avrebbe bisogno di quasi 20 milioni di euro (19,5 per la precisione è il disavanzo) per sistemare i conti. La protesta, insomma, ha un motivo in più per continuare e l'impresso è che anche Rino Gattuso sarà atteso da una stagione a dir poco bollente.