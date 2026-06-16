Lotito fa infuriare ancora i tifosi: mercato bloccato per la Lazio, ma compra la Reggina

Come se non bastasse la rabbia per un mercato che nelle ultime stagioni è stato deficitario, i tifosi della Lazio hanno scoperto, loro malgrado, un altro motivo di astio nei confronti di Claudio Lotito Il numero uno azzurro, infatti, avrebbe deciso di comprare la Reggina, oggi relegata alla Serie D, mettendo sul tavolo circa 2 milioni di euro. Secondo quanto racconta il Corsport, la trattativa con il proprietario Nino Ballarino si potrebbe chiudere già in settimana, superando la concorrenza poco convinta di Matt Rizzetta, attuale presidente del Napoli Basket e del Campobasso Calcio.
Un'operazione mal vista dal popolo biancoceleste, che vivrà un'altra estate senza i rinforzi sperati a causa del mercato bloccato (si acquista solo se si vende). Il tutto, mentre Lotito continua a guidare la Lazio e adesso intende triplicare le proprietà calcistiche, affiancando la Reggina alla Salernitana.
Senza spendere per la sua prima squadra, è questa l'accusa, che avrebbe bisogno di quasi 20 milioni di euro (19,5 per la precisione è il disavanzo) per sistemare i conti. La protesta, insomma, ha un motivo in più per continuare e l'impresso è che anche Rino Gattuso sarà atteso da una stagione a dir poco bollente.