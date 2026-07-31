Real Madrid, caos sulla terza maglia: un negozio francese la mette in vendita per errore prima del reveal

Nelle scorse ora è scoppiato un giallo attorno alla terza maglia del Real Madrid: un negozio InterSport in Normandia l'ha erronamente messa in vendita molto prima che venisse presentata da Real Madrid e Adidas. A svelare il tutto è stato il giornale spagnolo Marca, che era stato anche il primo a rivelare il design della nuova divisa: i giornalisti iberici hanno contattato Morgane Aubrey, direttrice del punto vendita, che ha affermato che si fosse trattato di un "errore di comunicazione con il marchio". La divisa è rimasta in vendita erroneamente per ben una settimana, prima di essere ritirata in attesa del reveal ufficiale che però è ormai andato a monte perché da rivelare è rimasto molto poco.