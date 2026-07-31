Baresi, Bergomi: "Il calcio perde una leggenda, io un amico"

31 Lug 2026 - 21:55
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Il calcio "perde una leggenda, io un amico". Giuseppe Bergomi ha sintetizzato così il suo legame con lo scomparso Franco Baresi. "Abbiamo fatto una carriera parallela, giocando due Mondiali insieme, un Europeo. Io c'ero alla sua partita d'addio. Gli dissi 'Franco, ma mi fai prendere i fischi?' 'Non ti preoccupare, tu ci devi essere' ", ha ricordato Bergomi, una vita in nerazzurro, parlando del grande difensore del Milan. "Una delle gioie più belle che ho potuto condividere con Franco é stato portare la torcia olimpica all'inaugurazione dei Giochi invernali - ha aggiunto Bergomi a Sky -. Franco era già malato e forse é stata la prima volta che io ho guidato lui, perché di solito era lui che guidava tutti noi. Da dietro o in linea, con poche parole ci guidava tutti. Aveva un carisma ed una personalità incredibili. Ho tanti bei ricordi di lui, ci mancherà tanto".

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