Amichevoli: il Como batte in rimonta il Famalicao

31 Lug 2026 - 20:42
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Il Como batte 3-2 in rimonta il Famalicao e si aggiudica il terzo posto della Como Cup. La squadra di Fabregas va sotto dopo pochi minuti: Ramon abbatte Koutsias in area di rigore e il greco non sbaglia dagli 11 metri. Il Como impiega appena 10' a ribaltare la situazione: al 7' arriva il sigillo di Douvikas, al 13' è Diao a segnare su sviluppi di calcio d'angolo. Al 35' arriva il 3-1: Diao si conquista il rigore, Douvikas lo trasforma. Nella ripresa il Famalicao riapre la gara al 79' con la rete di Jangeal ma non c'è più tempo. La partita era iniziata con un minuto di raccoglimento per Franco Baresi.

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