Lotito: "Dybala alla Roma? Non vendo sogni, ma solide realtà"

Non è ancora tempo di derby in campo, ma tra Lazio e Roma sono già iniziate le stoccate. In particolare, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha riposto al coro offensivo dei tifosi giallorossi in occasione della presentazione di Dybala. "La presentazione di Dybala non l'ho vista e non mi ha fatto effetto, io sono abituato a misurarmi con i fatti. Non vendo sogni ma solide realtà. Noi non facciamo, ahime', la collezione di figurine Panini, non ci interessa", ha detto il numero uno laziale.