Amichevoli: l’Ascoli rovina l’esordio di Dybala, tracollo Lazio con il Genoa, pari tra il Napoli e l'Adana

AMICHEVOLI

La Roma cade 1-0 a Trigoria, i biancocelesti perdono 4-1, per i partenopei 2-2 contro la squadra di Montella e Balotelli

Giornata da dimenticare per le due squadre della Capitale. Roma e Lazio perdono infatti le rispettive amichevoli. I giallorossi, nonostante l’esordio di Dybala dal primo minuto, perdono 1-0 contro l’Ascoli nella sfida a porte chiuse. Ancora peggio i biancocelesti, travolti 4-1 dal Genoa e con Sarri in attesa di rinforzi sul mercato. Si salva invece nel finale il Napoli, 2-2 contro l’Adana Demirspor di Montella e Balotelli (in gol su rigore).

NAPOLI-ADANA DEMIRSPOR 2-2

Il Napoli di Luciano Spalletti riesce a salvarsi solo nel recupero contro l’Adana Demirspor di Vincenzo Montella e Mario Balotelli. Succede tutto nella ripresa: al vantaggio di Lozano risponde infatti proprio l’attaccante azzurro, appena entrato, su calcio di rigore. Poi ancora un rigore porta avanti i turchi a tre minuti dalla fine (firma di Yusuf Sari), ma proprio quando tutto sembra finito è un autogol di Cokcalis a regalare il pari ai partenopei. Prestazione non eccelsa per gli uomini di Spalletti, mentre Balo manda uno squillo al mercato che lo vorrebbe in direzione Sion. Prossima amichevole per il Napoli questa domenica contro il Maiorca alle 20.30.

GENOA-LAZIO 4-1

Tracollo della Lazio contro il Genoa, retrocesso in Serie B nell’ultima stagione. I biancocelesti, apparsi indietro nella preparazione, perdono addirittura 4-1 evidenziando problemi in tutte le fasi. Prima sconfitta e piccolo campanello d’allarme per Sarri che ora dovrà chiedere a Lotito e Tare rinforzi sul mercato. E’ il Genoa a passare in vantaggio al 5’ con Coda, poi la Lazio pareggia al quarto d’ora sull’asse Milinkovic-Immobile con l’attaccante che firma l’1-1. Pronta la contro-reazione della squadra di Blessin che ritorna subito avanti al 18’ con Coda e poi dilaga nella ripresa ancora con uno scatenato Coda al 51’ e infine con Gudmundsson su rigore. Lazio attesa dal Qatar nel prossimo test del 30 luglio.

ROMA-ASCOLI 0-1

In una Trigoria blindata per volere di Mourinho, l’Ascoli rovina la prima uscita di Paulo Dybala con la maglia della Roma. Nell’amichevole estiva a porte chiuse tra i marchigiani e i giallorossi, sono proprio gli ospiti a cogliere una vittoria di prestigio grazie alla rete di Botteghin al 67’ su azione da calcio d’angolo. L’argentino parte titolare a sorpresa ma non basta, lo Special One ha ancora molto da lavorare per inserirlo nei meccanismi di gioco: in coppia con Dybala nel 3-4-1-2 anche uno spento El Shaarawy. Prossima amichevole per la Roma questo sabato in Israele contro il Tottenham di Antonio Conte.