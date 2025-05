Milan, Gimenez si candida per la finale: “Mi sento molto bene”

“Mi sto sentendo molto bene. Conosco i miei punti forti e cerco sempre di metterli a disposizione del gruppo. Mi sento a mio agio quando devo attaccare lo spazio in profondità”. Alla fine della partita contro il Genoa, Santi Gimenez si candida per un posto da titolare nella finale di Coppa Italia che si giocherà a Roma il 14 maggio: “Mi sento molto bene fisicamente, mi alleno al massimo per poi dimostrare in partita. Credo molto nel fatto che così come ti alleni poi giochi in campo”.