Milan, Leao: "Il mister ha cambiato modulo e siamo più compatti"

“Queste ultime partite sono fondamentali per fare più punti possibili. Il mister ha cambiato modulo e siamo più compatti. Tutti lavorano per il bene della squadra. Oggi chi è entrato ha fatto la differenza”. Così Rafa Leao dopo la vittoria di Marassi sul Genoa: "Ogni partita cerco di aiutare la mia squadra, sia da titolare che dalla panchina. Siamo sempre tutti sul pezzo, cerchiamo sempre di dare il massimo in ogni partita. Abbiamo l’obiettivo di fare il meglio possibile in queste ultime partite. Vogliamo vincere una competizione, ma prima pensiamo alla gara di campionato col Bologna".