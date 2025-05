Serie A: McTominay premiato come giocatore del mese di aprile

Assegnato a Scott McTominay il premio come player of the month in Serie A, lo ha comunicato l'AIC. Lo scozzese è stato il vero e proprio trascinatore del Napoli nel mese di aprile con 5 gol realizzati sui 7 totali realizzati dalla squadra di Conte nelle partite con Empoli, Monza e Torino. In totale in questa stagione ha messo a segno 12 gol (11 in Serie A e uno in Coppa Italia). Nessun centrocampista nell'era De Laurentiis ha segnato più gol di lui nella stagione di esordio al Napoli. Inoltre, McTominay è a -1 dal numero di reti fatte da Hamsik in un solo campionato. Lo slovacco ha raggiunto quota 12 nel 2009/2010 e nel 2016/2017. L'ex Manchester United ha sbloccato il risultato in ben 7 occasioni.