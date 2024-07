Lazio, via al raduno: "Il nuovo nostro boss è pronto"

"Il nostro nuovo boss è pronto a cominciare". Via al nuovo corso per la Lazio targata Marco Baroni con il raduno a Formello. Già dalle prime ore del mattino i giocatori sono arrivati alla spicciolata nel centro sportivo per sottoporsi alle visite mediche: il primo a varcare i cancelli è stato Cataldi, poi via via tutti gli altri tra cui Romagnoli, Lazzari, Casale e Pedro. Saranno tre i giorni dedicati ai test atletici e alle visite mediche prima della partenza per il ritiro estivo di Auronzo di Cadore fissata per la mattinata dell'11 luglio. Zaccagni e Hysaj, reduci dall'Europeo, si aggregheranno al gruppo più avanti. Alle 12 parla Baroni.