Lazio, Luis Alberto annuncia l'addio: "Ho chiesto la rescissione"

Il Mago chiarissimo dopo la vittoria contro la Salernitana: "Il prossimo anno non farò parte del progetto, ho già parlato con la società"

Lazio, dura contestazione della Curva dopo il ko nel derby 1 di 1 © X SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © X 1 di 1 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM “Io non ci sarò il prossimo anno. Ho già chiesto al club di rescindere, non voglio più prendere un euro dalla Lazio per i prossimi quattro anni. É arrivato il momento di farmi da parte”. Dopo la dura contestazione durante la gara con la Salernitana, per i tifosi biancocelesti la doccia fredda arriva dopo il triplice fischio, quando Luis Alberto annuncia ai microfoni di Dazn che in estate lascerà il club di Lotito: "Sicuramente il prossimo anno non farò parte del progetto, ho già parlato con la società. Voglio lasciare al club i soldi per altri giocatori". Lo spagnolo, 31 anni, ha un contratto con i biancocelesti fino al 2028.

"Sono stato benissimo in questo club, mi ha dato tanto, ma credo che sia arrivato il momento di farmi da parte", ha ribadito un po' a sorpresa il fantasista spagnolo, che aveva rinnovato soltanto lo scorso mese di ottobre. Poi sulla partita contro i granata: “Si doveva vincere, anche per noi. Questa è un’annata complicata, servivano i tre punti. Non cambia nulla, ma dobbiamo continuare a fare il meglio possibile nelle sfide che mancano. Fischi dei tifosi? Normale, questo è il calcio. Il campionato non sta andando bene, abbiamo perso anche il derby. I tifosi sono in diritto di fischiare. Spero solo di divertirmi nelle ultime partite, e poi vediamo. Champions? Nel calcio non si sa mai, dobbiamo avere la testa pulita e soprattutto anche per la Coppa".

