Lazio, Tudor: "Serve tempo, ma guardiamo con positività in avanti"

"Questa Roma era troppo per noi in questo momento con tre gare in una settimana"

Dopo la sconfitta nel derby, Igor Tudor mastica amaro, ma guarda avanti. "Siamo mancati soprattutto davanti, perché non siamo stati lucidi e pericolosi nelle conclusioni - ha spiegato il tecnico della Lazio -. Questa Roma era troppo per noi in questo momento. Abbiamo lavorato tanto ed era la terza gara in sette giorni. Facciamo loro i complimenti e torniamo a lavorare". "Devo conoscere meglio la squadra e i singoli. C'è da migliorare in tutto per interpretare questo tipo di calcio con i quinti e con i tre davanti che spingono - ha aggiunto -. Anche a livello fisico dobbiamo migliorare per alzare il livello dell'intensità".

"Sono ottimista, ma ci sono giocatori che interpretano ancora il ruolo in un modo diverso - ha proseguito Tudor -. Serve tempo, ma guardiamo con positività in avanti". "Triplo cambio nell'intervallo? - ha continuato -. Ciro e Romagnoli hanno avuto dei problemini, Isaksen invece è uscito per scelta tecnica".

"Facciamo fatica davanti. Sono loro che devono fare la vera differenza. Oggi era difficile perché era la terza gara in sette giorni e perché è difficile pressare la Roma - ha aggiunto il tecnico biancoceleste -. Alzano i terzini e sono in tanti in mezzo. Se non si va forte, è difficile rubare loro il pallone". "L'idea era di essere compatti, ma non era facile. Abbiamo faticato ad aggredirli alti - ha proseguito analizzando la gara -. Nel primo tempo abbiamo sofferto la loro fisicità sulle seconde palle. Avevano più gamba di noi". "L'obiettivo è crescere e migliorare. Attaccare con più cattiveria ed equilibrio - ha concluso Tudor -. Non vedo l'ora di lavorare e preparare la prossima partita".