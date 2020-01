Lazio, Tare: "Scudetto? Obiettivo Champions, nel caso non ci tireremo indietro"

"Scudetto? Sono discorsi che non ci riguardano. Dobbiamo restare umili, concentrati e con la stessa fame, consapevoli di essere una grande squadra". In occasione della celebrazione dei 120 di storia, il ds della Lazio Igli Tare tiene i pieni ben piantati per terra riguardo agli obiettivi della squadra, che sta facendo benissimo. "L'obiettivo è la Champions, non dobbiamo mai perderlo di vista. Poi se ci dovessimo trovare a lottare per qualcosa d'altro nelle ultime giornate allora non ci tireremo indietro".