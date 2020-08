Lazio, Tare contro David Silva: "Non ho rispetto per l'uomo"

LA RISPOSTA

La decisione di David Silva di firmare con la Real Sociedad dopo aver illuso la Lazio, non è piaciuta al club biancoceleste. E il ds Igli Tare non ha avuto parole tenere per il centrocampista spagnolo. "Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l'uomo", ha detto dopo il dietrofront dell'ex giocatore del Manchester City, che aveva già trovato un accordo con la Lazio.

La Lazio aspettava una risposta da David Silva dopo aver fatto la sua offerta al giocatore, che sembrava essere pronto a trasferirsi nella Capitale. Al calciatore spagnolo sarebbe stato riconosciuto un ingaggio da 4 milioni di euro per tre anni più alcuni benefit (tra cui una casa in centro e un jet privato a disposizione per i trasferimenti in Spagna).

Ieri, invece, è arrivato il comunicato del club basco che ha annunciato l'arrivo del giocatore tra lo stupore e la rabbia di Lotito.

IL PADRE DI DAVID SILVA: "LAZIO SAPEVA TUTTO, NON CAPISCO TARE"

"Quando abbiamo detto alla Lazio che mio figlio aveva scelto la Real Sociedad, loro non hanno reagito male: non capisco ora questa presa di posizione". Così David Jimenez, padre di David Silva, replica al ds della Lazio Igli Tare, che dopo il sì dell'attaccante spagnolo al Real Sociedad ha detto di "stimare Silva come giocatore, non come uomo". "Con la Lazio ha parlato l'agente di mio figlio, non direttamente lui: e non c'era nulla di sicuro - ha detto Silva senior a Radio Marca - Si parlava anche con altri club, alla fine David ha scelto la Spagna. Ora non capisco perché tirarlo in ballo come persona".

