Manchester City: David Silva dice addio, una statua in suo onore

ADDIO PREMIER

Dopo l'eliminazione dalla Champions, ultima intervista al sito ufficiale del club per David Silva che lascia il Manchester City dopo 10 straordinarie stagioni. "Mi sono trovato benissimo, sarò un Citizens finché vivrò" ha detto il fuoriclasse. Il club, per bocca del presidente Khaldoon Al Mubarak, ha annunciato che gli verrà dedicata una statua fuori dall'Etihad Stadium che sarà pronta nel 2021. La Lazio resta in attesa di una risposta: Valencia e Al Sadd le insidie.

Nel corsa della lunga intervista, Silva ripercorre la sua carriera al City e ha parole al miele per Roberto Mancini, l'allenatore che lo ha voluto a Manchester. "Mancini ha sempre creduto in me, mi ha voluto qui - ha spiegato -. Quando ero a Valencia mi chiamava per convincermi a venire qui e giocare per lui. Gli sono grato perché ha creduto in me e grazie a lui ho fatto una delle migliori scelte della mia vita. Sono stato qui per 10 fantastici anni grazie a lui".

Ora il futuro del 34enne spagnolo potrebbe essere in Italia. Con la Lazio era stato trovato l'accordo su tutto, ma da qualche giorno c'è stato un improvviso e inaspettato rallentamento. Ufficialmente il suo entourage sta approfondendo alcuni aspetti tecnici del contratto che gli offrono i biancocelesti, ma in realtà starebbe valutando due opzioni alternative a quella del club romano. La prima è quella del Valencia, il più classico dei ritorni a casa. L'offerta più ricca di tutte (biennale da 10 milioni netti stagione), però, arriva dall'Al Sadd, la squadra allenata dall'amico ed ex compagno di nazionale Xavi La Lazio è in ansia, ma allo stesso tempo fiduciosa.