Lazio, Simone Inzaghi: "E' da 16 mesi che aspetto il rinnovo..."

Il tecnico dopo il Sassuolo: "Posso aspettare altri tre giorni, ma per un altro club non lo avrei fatto"

La Lazio ha chiuso il campionato al sesto posto, mancando la qualificazione in Champions League ma centrando l'Europa per la quinta stagione di fila. Il futuro però è nebuloso per quanto riguarda l'allenatore Simone Inzaghi, in scadenza di contratto: "Se non fosse questa società non avrei aspettato così tanto per conoscere il mio futuro, ma sono molto legato a questa società - ha commentato il tecnico biancoceleste dopo la sconfitta col Sassuolo -. Con Lotito ci vedremo mercoledì, ma è 16 mesi che aspetto questo rinnovo". Getty Images

"Per me comunque sono stati degli anni bellissimi, dove abbiamo portato a casa tre trofei - ha ricordato Simone Inzaghi -. Sono 21 anni che sono qua. Ripeto, aspetto solo perché si tratta della Lazio. Agli ottavi di Champions ero l’unico allenatore in scadenza. Ringrazio i ragazzi che sono stati meravigliosi e mi tengo questa stagione".

Il tecnico biancoceleste poi fa un bilancio della stagione con la qualificazione all'Europa League: "C'è rammarico perché volevamo la Champions. Abbiamo fatto il record di vittorie in casa e ci prendiamo il buono di questo campionato. Ho la fortuna di avere avuto ragazzi meravigliosi, ora vedrò Lotito mercoledì e vedremo del mio futuro. Se ne discuteva 16 mesi fa quando eravamo primi, posso aspettare altri tre giorni... per un'altra società non l'avrei fatto".

Il rammarico è per gli infortuni e una rosa con pochi ricambi all'altezza: "Quando abbiamo avuto la squadra titolare abbiamo battuto degli squadroni. Se ci manca qualche pedina, ne risentiamo e i nuovi, come sempre, hanno bisogno di tempo per inserirsi. Quando siamo al completo mi diverto a vedere questa squadra".