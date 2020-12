Lazio, Simone Inzaghi: "C'è rammarico ma resta la grande prestazione"

QUI LAZIO

"C'è rammarico perché in cinque partite abbiamo fatto due vittorie e tre pareggi. Ci rimane la grande prestazione, contro una squadra fortissima. Abbiamo giocato una partita di carattere. Avremmo meritato nel secondo tempo di più ma è stata una grande partita di personalità". Simone Inzaghi analizza così l'1-1 della Lazio a Dortmund e il discorso qualificazione agli ottavi di Champions rimandato all'ultima giornata. Getty Images

"I due pareggi a San Pietroburgo e Bruges in emergenza sono stati importanti - ha proseguito Inzaghi - Con nove punti già pensavamo di essere agli ottavi, manca questa qualificazione da 20 anni, siamo a un passo e ne siamo consapevoli. Ora lo Spezia in campionato e poi la sfida contro il Bruges, sarà una partita molto importante. Stesso atteggiamento in campionato? Su questa Champions è quattro anni che ci lavoriamo, c'è stata qualche problematica legata al Covid, in campionato abbiamo visto che altre squadre hanno qualche problema. Serve il salto di qualità. Ora serve lasciare perdere la Champions e giocare contro una neopromossa, e poi dopo due giorni il Bruges".