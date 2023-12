Lazio, si ferma Luis Alberto: lesione all'adduttore della coscia destra

© Getty Images

Non arrivano buone notizie dall'infermeria per Maurizio Sarri. Dopo Ciro Immobile, la Lazio perde anche Luis Alberto. Lo spagnolo, uscito nel primo tempo contro l'Empoli, si è sottoposto in giornata agli accertamenti che hanno evidenziato una lesione di basso/medio grado dell’adduttore della coscia sinistra. Nei prossimi giorni il Mago verrà sottoposto a nuovi esami per stabilire i tempi di recupero, ma rischia un mese di stop. Certa la sua assenza contro Frosinone e Udinese, c'è speranza per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, in programma tra il 18 e il 22 gennaio.