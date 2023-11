Lazio, Kamada: "Non pensavo di giocare così poco. Contratto? Tutto da definire"

LAZIO

"Ho un buon rapporto con i compagni e con i tifosi, ma non basta. Un professionista ha bisogno di giocare con più continuità"

© Getty Images Dopo la vittoria contro il Feyenoord, Daichi Kamada ha rilasciato un'intervista a "Sports Hochi" che ha svelato una certa insoddisfazione per lo scarso minutaggio in biancoceleste e messo in dubbio il futuro nella capitale. "Sinceramente non pensavo di giocare così poco nella Lazio - ha dichiarato il giapponese -. Non sento una pressione particolare perché finora ho fatto pochi gol". "Il mio ruolo è cambiato, faccio la mezzala: nonostante le difficoltà tattiche mi impegno a fare il meglio che posso", ha aggiunto. "La questione del contratto è ancora tutta da definire - ha proseguito l'ex Eintracht -. Naturalmente il mio obiettivo principale è quello di giocare il Mondiale e insieme al club troveremo la migliore soluzione possibile per la mia permanenza".

Vedi anche Champions League Champions League, le pagelle di Lazio-Feyenoord: Felipe Anderson crea, Immobile concretizza. Provedel è un muro

Parole che non sono passate inosservate. Senza girarci troppo intorno, infatti, Kamada da una parte ha chiarito che si aspettava di giocare di più alla Lazio e dall'altra ha confermato le difficoltà tattiche nel suo inserimento senza dare certezze sul suo futuro in biancoceleste. "Luis è una Leggenda e capisco che sia importante aiutarlo inserendo un giocatore di maggiore fisicità come possono essere Vecino e Guendouzi - ha spiegato -. Mi piace l'ambiente che si respira alla Lazio. Ho un buon rapporto sia con i compagni e sia con i tifosi, che fanno sempre sentire il loro sostegno caloroso. Ma non basta, un professionista ha bisogno di giocare con più continuità". "A gennaio purtroppo non ci sarò - ha aggiunto con riferimento alla Coppa d'Asia -. Ma confermo che mi impegnerò al massimo per tutto l'inverno".

Un'analisi chiarissima della situazione che tra qualche mese dovrà fare anche i conti con la questione contratto e con scelte importanti da prendere. Per il giapponese, arrivato a zero quest'estate alla Lazio, il suo futuro a Roma tutto è ancora da definire e, stando TMW, a giugno potrebbe anche profilarsi una clamorosa separazione. Kamada ha infatti firmato per quattro anni con la Lazio, ma al termine della prima stagione giocatore e club dovranno sedersi attorno a un tavolo e decidere insieme se far scattare gli altri tre anni di contratto. Se tutti saranno soddisfatti, il contratto del giapponese proseguirà fino al 2027. Diversamente il centrocampista sarà di nuovo libero a zero la prossima estate. Tutto senza particolari clausole legate a presenze, gol o minutaggi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE