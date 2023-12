Lazio, Immobile ko dopo 22' per problemi muscolari

LAZIO

Il bomber biancoceleste si è accasciato a terra dopo essersi toccato la coscia destra

© twitter Brutte notizie dal "Castellani" per la Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste è stato infatti costretto a sostituire Ciro Immobile dopo appena 22', con la squadra avanti 0-1. L'attaccante si è toccato la coscia destra e ha subito chiesto il cambio, prima di accasciarsi a terra per accelerare i tempi della sostituzione. Al suo posto è entrato Castellanos. Nessun problema di stomaco e vomito a bordo campo. Le sue condizioni saranno da valutare nelle prossime ore.

DOPPIO GUAIO PER SARRI, SI FERMA ANCHE LUIS ALBERTO

La serata sfortunata è proseguita con il ko di Luis Alberto, costretto al cambio appena 3' dopo Immobile. Lo spagnolo ha accusato un problema muscolare subito dopo un allungo nel tentativo di recuperare il pallone e anche per lui è arrivata la sostituzione immediata: dentro Kamada. Un altro guaio non di poco conto per Sarri.