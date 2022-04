Lazio, Sarri: "Settimana complicata, abbiamo sofferto nella ripresa"

QUI LAZIO

Il tecnico dopo il ko col Milan: "Ottimo primo tempo, poi siamo calati e non siamo riusciti a ripartire. Il futuro? Per me non cambia niente con o senza qualificazione per l'Europa"

Dopo la sconfitta contro il Milan, Maurizio Sarri mastica amaro. "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e poi nella ripresa abbiamo sofferto dopo una settimana travagliata con otto giocatori con la febbre - ha spiegato a DAZN il tecnico biancoceleste -. Nel recupero abbiamo perso su un errore quando sembrava che ormai non stavamo più rischiando nulla". "Non so se la società ha un piano A o B per il mercato - ha aggiunto -. Per me non cambia niente con o senza qualificazione per l'Europa". Getty Images

"Abbiamo messo tutto nella partita, ma nel secondo tempo abbiamo sprecato tanti palloni riconquistati e non siamo riusciti a ripartire - ha proseguito Sarri analizzando la gara -. Questo ha dato loro continuità e ci siamo abbassati troppo". "Abbiamo sofferto soprattutto subito dopo l'1-1, nell'ultimo quarto dora invece mi pare che abbiamo sofferto meno", ha continuato.

"Non penso che l'assenza della curva abbia influito sul risultato. Un aiuto poteva darlo, ma la squadra ha fatto tutto quello che doveva e poteva fare in una settimana molto complicata", ha aggiunto il tecnico della Lazio in relazione alla protesta degli ultrà biancocelesti. "Io a Roma ci sto benissimo e sto bene con i ragazzi - ha concluso parlando del suo futuro -. La squadra è cresciuta e ha giocato alla pari per buona parte del match con la prima in classifica. Il lavoro sta procedendo bene".