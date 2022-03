Lazio, Sarri: "Preso il gol la testa è andata via, sconfitta che lascia perplessi"

QUI LAZIO

Il tecnico biancoceleste dopo il ko nel derby: "C'erano novanta minuti per rimetterla a posto, invece non ce l'abbiamo fatta"

Maurizio Sarri esce a testa bassa dal suo secondo derby di Roma e spiega così il pesante ko contro i giallorossi: "Dopo aver subito il gol a freddo la testa è andata via, non siamo riusciti a rimanere lucidi. C’erano novanta minuti per rimetterla a posto e invece non ce l’abbiamo fatta - le parole del tecnico della Lazio a Dazn -. La cosa buona è che di solito dopo certi ko la squadra reagisce, ma la risposta di oggi dopo essere andati sotto ci lascia perplessi". Getty Images

Il tecnico ammette che le cose hanno girato per il verso sbagliato fin da subito: "L’approccio non è esistito, abbiamo preso gol dopo un minuto e questo ci ha tagliato le gambe. Dispiace per il pubblico. I problemi tattici oggi passano in secondo piano, il problema è che la squadra non è scesa in campo e ha commesso degli errori banali. Credo sia stato tutto una conseguenza del nostro stato d’animo".

Sul bilancio stagionale ancora non si sbilancia: "Non è questa la sede per fare certe valutazioni, quello che penso lo dirò alla società, ora posso solo tutelare i miei giocatori. La distanza rispetto alle altre squadre la dicono i punti di differenza. I blackout sono ancora presenti, non siamo riusciti ad azzerarli, seppure ci capitano meno spesso di prima. La prestazione di oggi mi ha sorpreso in negativo. Il derby è sempre speciale e particolare. L’attesa per questa sfida ha dei riscontri importanti da parte delle due tifoserie. Comunque penso che per due squadre della città come Roma non debbano limitarsi solo a vincere il derby, ma debbano ambire al top".