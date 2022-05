Lazio, Sarri: "Obiettivo centrato tra grandi difficoltà"

QUI LAZIO

Il tecnico biancocelste dopo la conquista di un posto in Europa League: "Pari ampiamente meritato"

Maurizio Sarri ha festeggiato la conquista dell'Europa League nella serata in cui Chiellini e Dybala hanno dato l'addio alla Juve dopo essere anche stati suoi giocatori. "E' stato strano trovarsi nella serata dell'addio di due giocatori che hanno fatto la storia della Juventus, ma la mia testa era al punto che ci serviva per la certezza di andare in Europa League", ha detto l'allenatore della Lazio.

Vedi anche juventus Serie A, Juventus-Lazio 2-2: Milinkovic-Savic blinda l'Europa League al 95' "E' stato un anno di grandi difficoltà, alcune attese altre meno - ha aggiunto il tecnico biancoceleste - ma il gruppo si è molto compattato ed alla fine è riuscito a superarle. Questa sera abbiamo colto il pari all'ultimo minuto, ma mi sembra che l'andamento della partita dimostra che è stato ampiamente meritato". Quanto alla prossima stagione "c'è unita' di intenti per migliorare la squadra".

E ancora: "Domani faremo scarico e da giovedì inizieremo a preparare la partita contro il Verona perché dobbiamo prenderci il 5° posto a tutti i costi. Questo gruppo si sta unendo in maniera forte, come testimonia l'abbraccio finale. Abbiamo fatto una buona stagione, vista dall'interno e' anche un peccato che finisca il campionato perché vedo una squadra molto motivata. Abbiamo commesso degli errori ma nelle partite senza Europa League abbiamo una media di 2 punti a partita, sono quindi 11 punti in meno. Bisogna capire se sia mancata la mentalità per fare al meglio le due competizioni oppure un problema di struttura".