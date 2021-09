Lazio, Sarri: "Non mi sento in difficoltà, ho visto passi in avanti giganteschi"

VERSO LAZIO-CAGLIARI

Il tecnico biancoceleste alla vigilia della sfida con il Cagliari: "Ambiente tranquillo e concentrato"

"Io non mi sento in difficoltà, non c'è bisogno di supporto in questo momento. Ho visto passi in avanti giganteschi a livello tattico. Piano piano dobbiamo adeguarci a un nuovo modo di pensare". Due ko consecutivi della Lazio contro Milan e Galatasaray non minano le certezze e gli obiettivi di Maurizio Sarri: "Contro il Cagliari mi aspetto una gara difficile - ha proseguito alla vigilia della gara contro i sardi - È una formazione superiore per valore rispetto ai risultati ottenuti finora e con il cambio del tecnico potrebbero avere una reazione emozionale".

"Io la vigilia la sto vivendo bene, sapendo che sarà una gara difficile - ha proseguito Sarri - Il campionato italiano sta tornando a essere di alto livello di difficoltà. Ho già detto che penso su San Siro. Ho pochi mezzi per potermi difendere in giustizia ordinaria, cercherò di sfruttarli tutti". E ancora: "I giocatori stanno bene, c'è aria di grande disponibilità. Io l'ambiente a Formello lo vedo molto tranquillo e concentrato. A Istanbul ho visto passi in avanti dal punto di vista tattico, non qualitativo: siamo stati più corti, con il baricentro più alto, siamo stati più ordinati. Questo è il passo in avanti che ho visto. La squadra è entrata in campo con personalità, i primi minuti sono stati nettamente a nostro favore". Su Basic: "Stiamo provando a inserirlo, è un processo un po' più lungo rispetto ai calciatori più esperti, agli italiani e chi era già in Serie A, dove si intende il calcio in modo diverso. Sono percorsi per questi ragazzi leggermente più lunghi".