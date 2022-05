Lazio, Sarri: "Lotito mi ha detto che Milinkovic resta. Rischio altro anno zero"

LAZIO

Il tecnico biancoceleste dopo il pareggio contro il Verona: "Tanti giocatori in scadenza e richiesti sul mercato"

"È stato un percorso difficile, pieno di problemi ma i ragazzi hanno dato segnali di crescita. Ora il rischio di perdere qualche giocatore c'è: abbiamo tanti giocatori in scadenza e giocatori che possono essere richiesti sul mercato. Dobbiamo capire cosa succederà perché il rischio di fare un altro anno zero c'è". Dopo il pareggio contro il Verona nell'ultima giornata e il quinto posto in classifica, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri lancia l'allarme e manda un messaggio alla società. "Il presidente ha detto anche a me che Milinkovic Savic non parte e sarei felicissimo di ripartire da lui", ha aggiunto a Dazn.

Sui tanti gol subiti: "Abbiamo fatto un miglioramento nel girone di ritorno, ma non e' abbastanza. E stiamo prendendo gol anche in partite in cui concediamo poco, come con la Juve a con lo Spezia. Su questo dobbiamo migliorare".