Lazio, Sarri: "Gestito bene in difesa, ma in attacco siamo corti"

qui lazio

Il tecnico biancoceleste sorride per il risultato ottenuto contro il Sassuolo, ma avanza richieste di mercato

La Lazio di Maurizio Sarri porta a casa un successo che mancava da due settimane in campionato. Contro il Sassuolo è ritorno alla vittoria, quella numero 150 per il tecnico dei biancocelesti in Serie A che al termine del match non può far altro che essere soddisfatto: "Abbiamo sofferto dopo aver fatto 35' di livello, è stata una delle più belle prestazioni della stagione". Ma non mancano anche le richieste di mercato: "In attacco siamo troppo corti".

Intervenuto ai microfoni di Sky, il tecnico dei capitolini ha spiegato la gestione della gara: "A fine primo tempo siamo arrivati con un solo gol di vantaggio, ma fortunatamente siamo rimasti lucidi e ordinati. Abbiamo difeso basso, poi abbiamo gestito bene e l'ultimo quarto d'ora è stato gestito bene".

Colpisce però il nervosismo di Immobile alla sostituzione: "Non ci ho parlato, l'ho fatto giocare per vedere se torna in condizione totale perché vogliamo riaverlo al 100% perché per noi è un giocatore importante. Quest'anno si è fermato tante volte, al momento non può fare tre partite in una settimana".

Sui cambi, ben quattro rispetto a Milano, ha aggiunto: "Penso che le rotazioni possano farci bene, ma esistono rotazioni e rotazioni. Ma quelle che servono sono davanti perché serve essere sempre brillanti per non arrivare alle partite stanchi. In questo reparto siamo corti". Vedi anche Serie A Serie A, Lazio-Sassuolo 2-0: Anderson e Basic rimandano la festa del Napoli

Contro il Sassuolo è arrivato il 19° clean sheet della stagione: "L'anno scorso abbiamo preso tanti gol che ci sono bastati anche per quest'anno. A dir la verità abbiamo presi difensori forti, siamo cresciuti nel gioco ed è il secondo anno che giochiamo insieme. Anche il centrocampo ha giocato bene".

In chiusura, poi, il pensiero sullo scudetto del Napoli e la battuta alla dirigenza biancoceleste: "Sono contento per loro, come ho sempre detto sono stato loro tifoso da bambino e mi dà gusto questo scudetto. È palese che il giramento c'è perché mi sarebbe piaciuto arrivarci. Con la Lazio? Sarà lunga, vediamo se riesco ancora ad allenare abbastanza".