Lazio, Sarri espulso a fine partita dopo un battibecco con Saelemaekers

Milan-Lazio ha avuto una coda piena di tensione dopo il triplice fischio finale. In particolare scintille tra Maurizio Sarri e Alexis Saelemarkers: l'allenatore biancoceleste avrebbe urlato al giocatore rossonero "devi avere rispetto" per un presunto atteggiamento provocatorio e al limite dell'irridente negli ultimi minuti di partita. L'arbitro Chiffi ha poi estratto il cartellino rosso per Sarri.

Getty Images