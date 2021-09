Lazio, Sarri e l'aquila Olimpia: "Dorme dietro la mia stanza a Formello"

QUI LAZIO

Il tecnico biancoceleste svela un curioso retroscena

Maurizio Sarri laziale doc. L'allenatore biancoceleste dopo aver vinto 3-2 il suo primo derby ha esultato con l'aquila Olimpia sotto la Curva Nord e ha svelato un retroscena molto curioso: "Dorme dietro la mia stanza a Formello, ogni tanto la sento. L'esultanza è nata così". Sul matche dell'Olimpico: "È stato un derby ad alta intensità, come si gioca spesso nella Premier League. Non immaginavo che il derby di Roma desse questa adrenalina, e questa soddisfazione a vincerla".

A Roma ha trovato il suo habitat: "Cambiare tre-quattro giocatori nella Juventus erano tre spese inaccessibili. Ci siamo adattati noi con qualche sofferenza, siamo riusciti a trovare un compromesso che ci ha portato a vincere. Qui alla Lazio riesco a lavorare bene. Il sarrismo? Questo è calcio vero, non la playstation - ha aggiunto a Dazn - non si può chiedere alla Lazio di essere il clone di altre squadre. Qui si può lavorare, alla Juve era una rosa costruita e certe spese erano inaccessibili: ci eravamo adattati, non piace rinunciare ai propri principi, ma avevamo trovato il compromesso".