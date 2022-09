Lazio, Sarri dopo il 2-0 al Verona: "Terreno indegno, ma vittoria importante dopo l'Europa"

QUI LAZIO

Il tecnico biancoceleste: "Meno offensivi, ma la priorità è essere un po' più solidi"

© Getty Images 1 di 22 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Lazio ha battuto 2-0 il Verona all'Olimpico tornando al successo in Serie A e dando continuità alla vittoria in Europa: "I numeri dicevano che dopo l'Europa facciamo fatica - ha commentato Maurizio Sarri a fine partita -, nello scorso campionato siamo stati condizionati da questo fattore. Per chi gioca le competizioni europee è difficile, per tutti in Italia e in Europa. L'anno scorso noi lo abbiamo avuto come difetto facendo diventare tutto più difficile del normale".

"Sono soddisfatto perché il Verona è difficile da affrontare e non avendo sbloccato il match subito è diventato complicato. Il terreno poi non è degno della città di Roma e ci ha reso le cose ancora più difficili, lo posso dire visto che abbiamo vinto. Con un terreno così abbiamo dovuto cambiare l'impostazione, col portiere era rischioso".

Immobile - in gol - è sembrato più isolato: "Non penso che la differenza con la passata stagione sia molta. Non penso di avere un problema in attacco, ma avere un po' di solidità in più in difesa è la nostra priorità".