Lazio, Sarri: "Derby partita più difficile della mia carriera". Rovella e Castellanos stop "non gravi"

“Per essere ordinati, forse questa squadra deve pensare, e facendolo perde naturalezza e brillantezza, perdiamo così tempi di gioco e speriamo che questo ordine diventi routine. Ieri ho visto una squadra ordinata e in controllo della partita, non abbiamo concesso nulla agli avversari. Specialmente nel primo tempo, pur essendo in controllo della gara, abbiamo preso poche iniziative negli ultimi 25 metri. Dobbiamo attaccare di più gli spazi. Abbiamo verticalizzato di più rispetto a Como, ma ci è mancato quell’attacco alla profondità che abbiamo fatto bene contro l’Hellas Verona. A livello difensivo è stata fatta una buona partita, il Sassuolo è una buona squadra che farà un campionato di buon livello. Ha uno dei tridenti più forti del campionato. Abbiamo fatto una buona gara a livello difensivo, ma abbiamo creato troppo poco in fase offensiva ".