Lazio, Sarri: "Abbiamo più occasioni di loro, grande rammarico"

Il tecnico biancoceleste dopo il ko contro il Napoli: "Fino a pochi mesi fa per noi erano ingiocabili, ora l'obiettivo è crescere ancora e far sì che le prestazioni si trasformino in risultati"

Maurizio Sarri esce dall'Olimpico con l'amaro in bocca dopo il ko incassato al 94' contro il Napoli: "È stata una buona partita, nel primo tempo abbiamo giocato solo noi, col rammarico di averlo chiuso 0-0 - ha detto il tecnico della Lazio a Dazn -. Poi un'ingenuità al 94 ci è costata la partita: siamo andati a triplicare su un esterno, li abbiamo fatti uscire e ci siamo ritrovati messi male dietro. L'aspetto positivo è che tre mesi fa il Napoli per noi era ingiocabile, oggi invece abbiamo giocato più che alla pari, avendo più occasioni da gol di loro. Anche per questo ci rimane un forte rammarico". Getty Images

Ora per Sarri è però tempo di guardare avanti: "Che piega sta prendendo la stagione? L'obiettivo è fare il meglio possibile, continuare a crecere dal punto di vista della qualità espressa e migliorare nei dettagli, per far sì che le prestazioni si trasformino in risultati. Il 2-2 col Porto ci sta stretto e la sconfitta di stasera non ci stava".