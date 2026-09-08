Lazio pazza di bomber Frattesi: la cura Gattuso restituisce un tesoro a Mancini

Oggi Frattesi ha ritrovato il sorriso e, di conseguenza, anche il suo livello in campo. Gattuso l'ha voluto fortemente a Roma: il rapporto tra i due era già stretto dai tempi della nazionale, quando Rino si ostinava a convocare Davide nonostante i minuti all'Inter fossero ridotti al lumicino. E forse anche per questa fiducia incondizionata che Frattesi ha scelto la Lazio. Oggi è al centro del progetto, in testa alla classifica con Roma e Inter e già terzo nella classifica marcatori, alle spalle soltanto del "mostro" Malen e di un super Raimondo.

Davide è entusiasta del progetto e sembra già essere integrato con la squadra, come si può vedere dai post social. "Che Lazioooooo, marameo", posta Davide sui social. E i suoi compagni sotto lo esaltano: "Quanti gol vuoi fare? Sì", il commento scherzoso del compagno di reparto Rovella o il "Sei un fenomeno di Kenneth Taylor". Frattesi si è già preso la Lazio e ora vuole togliersi altre soddisfazioni.