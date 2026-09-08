Lazio pazza di bomber Frattesi: la cura Gattuso restituisce un tesoro a Mancini

Tre su tre. La Lazio batte in rimonta l'Udinese e vola in testa con Roma e Inter e il nome in copertina è inevitabilmente quello di Davide Frattesi. L'ex centrocampista dell'Inter è stato protagonista assoluto in questo avvio di stagione: tre gol in tre partite, tutti pensantissimi. I primi due erano valsi 3 punti ciascuno, in quanto decisivi per le vittorie su Bologna e Genoa, a Udine è stato quello del pareggio con la vittoria poi suggellata da un altro nuovo acquisto, Albert Gudmundsson.
Lo stato di grazie di Frattesi restituisce al calcio italiano un giocatore che negli ultimi 18 mesi si era perso. Irriconoscibile nell'ultima stagione a Milano, chiusa con zero gol realizzati ma ancor di più con la sensazione di essere un corpo estraneo alla squadra. Prima di sbloccarsi contro il Bologna, il centrocampista romano nono trovava la rete addirittura dalla leggendaria semifinale di Champions League contro il Barcellona: un'eternità per le qualità da incursore di Davide.
Oggi Frattesi ha ritrovato il sorriso e, di conseguenza, anche il suo livello in campo. Gattuso l'ha voluto fortemente a Roma: il rapporto tra i due era già stretto dai tempi della nazionale, quando Rino si ostinava a convocare Davide nonostante i minuti all'Inter fossero ridotti al lumicino. E forse anche per questa fiducia incondizionata che Frattesi ha scelto la Lazio. Oggi è al centro del progetto, in testa alla classifica con Roma e Inter e già terzo nella classifica marcatori, alle spalle soltanto del "mostro" Malen e di un super Raimondo.
Davide è entusiasta del progetto e sembra già essere integrato con la squadra, come si può vedere dai post social. "Che Lazioooooo, marameo", posta Davide sui social. E i suoi compagni sotto lo esaltano: "Quanti gol vuoi fare? Sì", il commento scherzoso del compagno di reparto Rovella o il "Sei un fenomeno di Kenneth Taylor". Frattesi si è già preso la Lazio e ora vuole togliersi altre soddisfazioni.