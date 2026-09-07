I gol di Frattesi e i miracoli di Gattuso: viaggio nei segreti della sorprendente Lazio capolista

Nella partita di Udine si è visto tutto lo spirito di questa Lazio abituata alla sofferenza. Assediata per quasi tutto il primo tempo, ha resistito tentando qualche sortita, nei limiti del possibile. Ha preso il gol di Karlstrom anche con un pizzico di sfortuna, visto che la conclusione è passata tra le gambe di Mandas. Ha perso il prezioso Pinamonti per infortunio, ma non ha mai pensato di arrendersi. Ha alzato i ritmi, nonostante il caldo e nonostante l’ormai proverbiale potenza atletica dell’Udinese. L’ultima mezz’ora è stata quasi un monologo della Lazio, con alcune uscite prepotenti di Nuno Tavares, imprendibile per gli avversari, integrate da alcune giocate preziose di Zaccagni, tra cui quella che ha messo sul piede di Frattesi la palla dell’1-1. Incredibile il momento di questo giocatore, che per tutta la stagione scorsa era praticamente scomparso anche dalle rotazioni dell’Inter e che ora ha segnato tre reti in tre partite. Certe volte – non è una novità – i giocatori hanno semplicemente bisogno di cambiare orizzonte per poter dare il meglio di sé stessi.