Lazio, Frattesi: "Mio padre mi portava in Tevere, all'Inter penalizzato dall'infortunio"

"Gattuso mi ha convinto con una chiamata: ha detto che "sarebbe venuto a prendermi" e che aveva bisogno di me, spiegandomi la situazione - racconta il centrocampista - Sono uno che quando sente cose impossibili si fa coinvolgere, e se c'è da dare una mano a uno come il mister lo fai volentieri". Frattesi spiega di essere "venuto con entusiasmo e aspettative in una piazza dove è possibile ambire a obiettivi importanti".