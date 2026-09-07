Serie A, Udinese-Lazio 1-2: Frattesi e Gudmundsson tengono Gattuso in testa

La 3a giornata della Serie A non si limita a confermare il favoloso stato di forma di Davide Frattesi, al terzo gol in altrettante gare. La Lazio infatti ottiene un tris inatteso, viste le pretese estive e le difficoltà nel calciomercato, sconfiggendo 2-1 l'Udinese: è rimonta biancoceleste, Gattuso guida la Serie A al fianco di Inter e Roma. Subito pericolosi gli ospiti con Nuno Tavares, ma Okoye c'è e col passare dei minuti risale di tono la formazione friulana. Keinan Davis e Kamara saggiano i riflessi di Mandas, poi Runjaic perde due pedine: ko Piotrowski e Solet. Giocano comunque meglio i bianconeri, nonostante un paio di brividi sulle folate di Zaccagni: Pinamonti e Isaksen non incidono nella Lazio, che nella ripresa va in svantaggio.
Siamo al 49' quando Keinan Davis serve l'assist per Karlström, che insacca in rete l'1-0 friulano. Gattuso alza il baricentro cambiando due terzi dell'attacco e i suoi reagiscono subito, con Noslin e Zaccagni. L'Udinese sembra reggere, poi si abbassa pericolosamente e viene colpita di conseguenza: è ancora Frattesi a segnare, pareggiando i conti col suo personale tris nelle prime tre giornate. L'assist è di Zaccagni e al 75' è 1-1, ma alla Lazio non basta: Gattuso sostituisce l'ex interista e concede il debutto a Gudmundsson, che all'88' insacca di testa il gol-vittoria. Sono i nuovi acquisti, con l'assist di Doekhi per il 2-1, a lanciare la formazione capitolina: nove punti e tre su tre per la Lazio. Gattuso guida la Serie A, con Roma e Inter, mentre l'Udinese si ferma a quota 4 punti.
IL TABELLINO
UDINESE-LAZIO 1-2
UDINESE (3-4-2-1) - Okoye 6; Abankwah 5.5 (32' st Bertola 6), Solet 6 (38' Kabasele 6), Ebosse 6; Vojvoda 6, Karlström 6.5, Piotrowski sv (16' Miller 6), Kamara 6.5; Ekkelenkamp 6, Unai Gomez 5.5 (1' st Bayo 6); Davis 6.5 (32' st Oier Zarraga 6). A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Gueye, Chakvetadze, Vinciati, Jovanovic. All. Runjaic.
LAZIO (4-3-3) - Mandas 6; Floriani Mussolini 5.5, Doekhi 6.5, Provstgaard 6, Nuno Tavares 5.5; Frattesi 7 (35' st Gudmundsson 6.5), Belahyane 6, Taylor 6; Isaksen 5.5 (8' st Cancellieri 6), Pinamonti 5 (8' st Noslin 6), Zaccagni 6.5 (47' st Pedraza sv). A disposizione: Motta, Farcomeni, Przyborek, Lazzari, Bordon, Sutalo, Renzetti, Serra. All. Gattuso.
Arbitro: Tremolada.
Marcatori: 4' st Karlström (U), 30' st Frattesi (L), 43' st Gudmundsson (L).
Ammoniti: Piotrowski (U), Miller (U), Isaksen (L), Karlström (U), Bayo (U), Bertola (U).
LE STATISTICHE
La Lazio ha vinto le prime tre partite di un campionato di Serie A per la terza volta nella sua storia dopo il 1974/75 e il 2012/13.
Davide Frattesi è il secondo giocatore a trovare la rete in ciascuna delle prime tre presenze con la Lazio in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Mauro Zárate nel 2008/09.
Keinan Davis (10G+5A) è uno dei sette giocatori con almeno 10 reti e almeno cinque assist nelle ultime due stagioni di Serie A, insieme a Lautaro Martínez (19+6), Marcus Thuram (14+6), Rasmus Højlund (14+5), Nico Paz (13+6), Nikola Krstovic (11+5) e Kenan Yildiz (10+6).
Mattia Zaccagni ha partecipato a 50 gol con la Lazio in Serie A (31G+19A), dal suo arrivo in biancoceleste (settembre 2021) è il secondo giocatore a tagliare questo traguardo, dopo Ciro Immobile (50: 42G+8A).
L’Udinese è la squadra contro cui Albert Gudmundsson ha segnato più gol in Serie A (quattro).
La Lazio, considerando anche lo scorso campionato, ha ottenuto quattro vittorie di fila in Serie A per la prima volta da ottobre-novembre 2024, con Marco Baroni alla guida.
La Lazio ha raggiunto i 4000 gol in Serie A
Secondo gol per Jesper Karlström in Serie A, dopo quello realizzato lo scorso 25 ottobre, sempre in casa contro il Lecce.
L'Udinese è la squadra contro cui Davide Frattesi ha realizzato più gol in Serie A: sei, almeno quattro in più rispetto a ogni altra avversaria.
L’Udinese ha effettuato due sostituzioni nel corso del primo tempo di una partita di Serie A per la prima volta dal 7 novembre 2021 (vs Sassuolo).
250ª presenza per Andrea Pinamonti in Serie A.