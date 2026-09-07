Serie A, Udinese-Lazio 1-2: Frattesi e Gudmundsson tengono Gattuso in testa

Siamo al 49' quando Keinan Davis serve l'assist per Karlström, che insacca in rete l'1-0 friulano. Gattuso alza il baricentro cambiando due terzi dell'attacco e i suoi reagiscono subito, con Noslin e Zaccagni. L'Udinese sembra reggere, poi si abbassa pericolosamente e viene colpita di conseguenza: è ancora Frattesi a segnare, pareggiando i conti col suo personale tris nelle prime tre giornate. L'assist è di Zaccagni e al 75' è 1-1, ma alla Lazio non basta: Gattuso sostituisce l'ex interista e concede il debutto a Gudmundsson, che all'88' insacca di testa il gol-vittoria. Sono i nuovi acquisti, con l'assist di Doekhi per il 2-1, a lanciare la formazione capitolina: nove punti e tre su tre per la Lazio. Gattuso guida la Serie A, con Roma e Inter, mentre l'Udinese si ferma a quota 4 punti.