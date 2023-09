Lazio, Milinkovic-Savic impazzisce di gioia al gol di Provedel: "Ivaaaaaan"

© instagram

Ci sono oltre 5mila km a separarli, ma l'amore di Sergej Milinkovic-Savic per la Lazio è più forte di tutto, anche della distanza. Il centrocampista serbo, passato in estate all'Al Hilal, non si è perso il debutto dei biancocelesti in Champions League, conquistata l'anno scorso anche grazie al suo rilevante contributo. Dopo aver condiviso il video della squadra di Sarri schierata in campo al momento dell'inno della Champions, il Sergente è letteralmente impazzito al gol del pareggio di testa di Provedel, pubblicando la foto del portiere biancoceleste, con l'iconico commento "Ivaaaaaan"...