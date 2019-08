Lazio, Milinkovic-Savic: "Felice di indossare questa maglia"

L'OMAGGIO

Le voci di mercato attorno a Milinkovic-Savic non si placano, ma se il Manchester United vorrà puntare sul centrocampista serbo nella prossima stagione, dovrà far pervenire l'offerta giusta alla Lazio entro e non oltre l'8 agosto quando il mercato inglese in entrata chiuderà i battenti. Quattro anni fa il suo arrivo nella Capitale, avvenimento che lo stesso Milinkovic ha ricordato su Instagram postando una foto del suo arrivo: "Felice di indossare questa maglia". Lotito: "La Lazio non ha bisogno di vendere"

Lo United o chissà, una permanenza nella Capitale che sul finire della scorsa stagione sembrava impossibile. Se l'assalto dei Red Devils non dovesse concretizzarsi, portando poi un possibile effetto domino in Europa con Pogba protagonista e non solo, rimarrebbero poche squadre in grado di portare a Lotito l'offerta giusta, ossia almeno 90 milioni di euro. La Juventus infatti ha puntato su altri obiettivi, mentre il Psg al momento non sembra interessata al centrocampista serbo. Per entrambe però, a differenza del Manchester United, c'è ancora tempo per ragionamenti e investimenti.